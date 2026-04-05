Paasvuren branden weer: ‘Traditie moet blijven’

Gisteren, 20:50 - Update: 4 uur geleden

Op veel plekken in het land zijn de paasvuren weer ontstoken, en soms kwamen daar wel duizenden bezoekers op af. Op het Drentse Erica is het “geen Pasen zonder paasvuur”, stelt Barry Gepken. Hij is vrijwilliger bij Stichting De Mammoet, die jaarlijks het paasvuur op Erica - zoals ze daar zeggen - organiseert. Zondag, eerste paasdag, was het weer zover.

Vorig jaar gooide de droogte roet in het eten en trok de gemeente de vergunning in: het paasvuur mocht niet worden aangestoken. Ook op veel andere plaatsen kon de houtstapel niet worden weggewerkt voordat deze in as werd gelegd. Dit jaar waren de weergoden de bouwers beter gezind.

Steeds meer regels

Met een mammoet als mascotte trokken honderden mensen naar de plek waar het paasvuur werd ontstoken. “De mammoet is uitgestorven. We moeten ervoor zorgen dat de paasvuren niet ook uitgestorven raken”, legt Gepken uit. “Regelgeving maakt het steeds lastiger om een paasvuur te organiseren.”

In de video bovenaan vertellen de organisatoren op Erica over de uitdagingen, en zie je beelden van het ontsteken van het paasvuur.

