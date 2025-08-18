Festival met alles waar een boer gelukkig van wordt: bier, trekkers en motorcross

Het boerenrockfestival in het Drentse Drouwenermond vierde dit weekend haar 17e editie, vol bier, trekkers en motorcross. Wat begon als een klein feest in een partytent van de lokale kroeg is uitgegroeid naar één van de grootste boerenfestivals van Nederland met meer dan 55.000 bezoekers. "Het is een uit de klauwen gelopen hobby", aldus organisator René Boiten.

Op het hoofdpodium luistert men naar Mart Hoogkamer, op het ene veld rijdt men elkaars auto aan stukken en aan het einde van de dag slaapt de bezoeker op de aanhanger van een vrachtwagen. Alles waar een boer gelukkig van wordt is in overmaten te vinden op het Boerenrockfestival. "Het is een festival voor jong en oud", vertelt René Boiten, organisatie vanaf het eerste uur. "De samenhorigheid en de gezelligheid onder de mensen is wat dit festival zo uniek maakt." Het festival wordt mogelijk gemaakt door het werk van meer dan 200 vrijwilligers. Die alles doen van eerste hulp verlenen en zelfs het opbouwen van het hoofdpodium.

Waar de eerste editie nog bestond uit 100 mensen onder partytent bij de lokale kroeg is het festival inmiddels uitgegroeid tot een megafeest. "Uren voordat het terrein openging, stonden de mensen al in de rij om de camping op te mogen", vertelt René lachend. "Je ziet de gekste slaapplekken voorbijkomen. Eén iemand had zijn boot op een aanhanger staan en er een zeil overheen getrokken om een slaapplek te creëren. Alles kan hier."

'Die zijn niet goed in hun hoofd'

Naast muziek van de grote namen als Tino Martin en Kris Kross Amsterdam kunnen bezoekers hun passie voor motoren ook zijn gang laten gaan. Zo is er een trekkertrek, waarbij aangepaste tractoren een verzwaarde aanhanger zo ver mogelijk proberen te trekken. Daarnaast is er ook een motorcross, waarbij voor ieder wat wils is. "In de ochtend beginnen we met Leutjescross", vertelt René. "Daar mogen kinderen van zes tot twaalf jaar wat rond crossen."

In de middag rijdt onder andere de 'Bangerstox' klasse. Hierbij rijdt men in afgetrapte auto's op elkaar met als winnaar degene wiens auto dit het langst volhoudt. "Ja die mensen zijn niet helemaal goed in de bovenkamer", grapt Boiten. "Maar de deelnemers en de bezoekers vinden het fantastisch. We zorgen er uiteraard wel voor dat alles zo veilig mogelijk gebeurd. Mensen moeten hun auto's vooraf laten keuren, alcohol is voor de deelnemers de gehele dag uit den boze en we hebben genoeg medisch personeel klaarstaan."