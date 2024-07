Dacht je dat Nederland beste was in voetbal, dan heb je onze motorcrossers nog niet gezien

Oranje kan leuk voetballen, maar Nederland is ook wáánzinnig goed in motorcross, aldus Bas Vis van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV). Dit weekend vindt het WK motorcross voor jeugd plaats in Heerde. Motorcrossers uit 40 landen komen hiervoor naar het Gelderse plaatsje. Er doen in totaal 16 Nederlandse jongens mee. De 16-jarige Gyan is een van de toptalenten.

De 16-jarige Gyan Doensen is een groot talent in de motorcrosswereld en gaat waarschijnlijk ver komen. Hij staat 1stee in de EMX125 (EK-klasse onder de EMX250) en doet dit weekend mee aan het WK jeugd.

Hoogste niveau

"Ik ben er heel trots op dat Nederland relatief goed is", zegt Vis. "We kunnen nu ook al inschatten wie er over 10 jaar op het hoogste niveau gaat strijden, zolang ze er zelf plezier in houden."

Wat we dit weekend kunnen verwachten? "Spectaculaire sprongen en veel snelheid", zegt Vis. "En zestien Nederlandse rijders, verdeeld over 3 klasses, helaas alleen jongens. Een drukte van jewelste."