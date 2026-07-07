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Carnavalsverenigingen krijgen steun: provincie trekt 4 ton uit

Evenementen

Vandaag, 19:16

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De provincie Limburg trekt 400.000 euro uit om carnavalsverenigingen te helpen. Het geld is bedoeld om de Vastelaovend betaalbaar en veilig te houden nu verenigingen steeds vaker kampen met hogere kosten, strengere regels en problemen rond verzekeringen.

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Met het eenmalige steunpakket kunnen ongeveer achthonderd deelnemers met een grote gemotoriseerde praalwagen een subsidie van 500 euro aanvragen. De regeling moet naar verwachting op 11 november opengaan en kan worden gecombineerd met gemeentelijke subsidies.

Naast financiële steun krijgen verenigingen ook hulp bij het veiliger organiseren van optochten. Zo komt er advies over risicobeheersing, een overzicht van geschikte verzekeringen en hulpmiddelen om veiligheidsrisico's in kaart te brengen.

Veilig en betaalbaar

Uit onderzoek blijkt dat een provinciebrede verzekering voor praalwagens voorlopig niet haalbaar is. Daarom kiest de provincie voor financiële steun, kennisdeling en praktische ondersteuning. Volgens de provincie moet dat ervoor zorgen dat de Limburgse carnavalsoptochten ook in de toekomst veilig en betaalbaar kunnen blijven.

Door Redactie Hart van Nederland

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