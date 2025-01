Britse band Duran Duran treedt na zeventien jaar weer op in Nederland

Duran Duran treedt na zeventien jaar weer op in Nederland. Concertorganisator MOJO meldt dat de Britse band op woensdag 11 juni een concert geeft in de Ziggo Dome. De kaartverkoop begint vrijdag.

"De band heeft tijdens hun vier decennia durende muzikale carrière achttien singles in de Amerikaanse hitlijsten en 21 Top 20-hits in het Verenigd Koninkrijk behaald", aldus MOJO. "Ze schreven de enige James Bond-soundtrack die wereldwijd op nummer 1 belandde en hebben samengewerkt met enkele van de meest gerespecteerde creatievelingen in de muziek, film en televisie, waaronder wijlen David Lynch, die een van hun meest succesvolle concertfilms regisseerde."

Duran Duran verkocht wereldwijd meer dan honderd miljoen albums en scoorde hits met nummers als Hungry Like the Wolf, Ordinary World en Rio. In 2023 bracht de band hun zestiende album uit, Danse Macabre. Ook wonnen de leden van Duran Duran twee Grammy's.

ANP