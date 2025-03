Breda vol door carnavalsvierders: 'Kom niet meer!'

De gemeente Breda roept carnavalsvierders op niet meer naar de binnenstad te komen, omdat de stad vol raakt. Dat meldt de gemeente op sociale media.

De gemeente roept mensen die er al zijn op de polonaise "op een rustigere plek" te doen. Op de schermen in Kielegat, zoals Breda in carnavalstijd heet, staan ook aanwijzingen. In Breda trekt maandag ook de carnavalsoptocht door de straten.

Ook zaterdagmiddag was het te druk in Breda en riep de gemeente feestgangers op niet meer te komen.