Breda is vol: 'Kom niet meer naar binnenstad!'

De binnenstad van Breda is zo vol met carnavalsvierders, dat de gemeente oproept om niet meer naar het centrum te komen. "De binnenstad van Breda raakt vol!", meldt de gemeente via X. "Ben je er al wel? Zoek een rustigere plek om je feestje voort te zetten."

De carnavalswinkel van Geert en Desiree moet mogelijk sluiten, tot verdriet van de eigenaren, is te zien in bovenstaande video.

Vrijdag was er nog "genoeg plek voor een polonaise" in Kielegat, zoals de stad tijdens carnaval heet. Den Bosch (Oeteldonk) riep mensen toen wel op niet meer naar de binnenstad te komen.

Ook te druk in Tilburg

Ook gemeente Tilburg roept carnavalsvierders zaterdagavond op om niet meer naar de stad te komen, omdat het er te druk is. Op sociale media roept de gemeente mensen op om op een andere dag te komen. "Je bent dan van harte welkom om samen carnaval te vieren", staat in het bericht. Aan feestvierders die al in de stad zijn, vraagt de gemeente om elkaar de ruimte te geven.

ANP