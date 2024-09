Bijzondere 'Poentunnel' in Amsterdam open voor publiek

Op Monumentendag wordt er een bijzondere tunnel in Amsterdam geopend. In de loop der jaren heeft de tunnel verschillende bijnamen gekregen, zoals Geldtunnel en Keizerssnee, maar dit weekend wordt de "Poentunnel" toegankelijk voor publiek.

De tunnel is maar bij weinig mensen bekend, omdat deze sinds 1999 niet meer in gebruik is. De onderdoorgang verbindt twee oude bankgebouwen aan de Vijzelstraat en gaat dit weekend, speciaal voor Open Monumentendag, open voor publiek.

Enige tunnel onder een gracht

Het gaat om een tunnel die loopt tussen het voormalige bankgebouw de Bazel en de oude Vijzelbank. Het is de enige tunnel in Amsterdam die onder een gracht loopt, de Keizersgracht in dit geval, en is 3,5 meter breed en 50 meter lang.

In het voormalige bankgebouw de Bazel zit nu het Stadsarchief van de hoofdstad. De ingang van de tunnel was aan deze kant lange tijd gesloten, maar speciaal voor Open Monumentendag worden de deuren geopend.