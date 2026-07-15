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Reuzenhelm en -laarzen geplaatst: Kamp Heumensoord klaar voor 4Daagse

Evenementen

Vandaag, 20:20

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Dit jaar lopen bijna 6.500 militairen mee met de Nijmeegse 4Daagse. Zij verblijven op Kamp Heumensoord, dat sinds 1962 dienstdoet als tijdelijke uitvalsbasis. Woensdag worden de reuzenhelm en -laarzen bij de ingang geplaatst. Daarmee is het kamp symbolisch klaar voor de komst van de militairen, al moeten de laatste puntjes nog op de i worden gezet.

Op het terrein verblijven deelnemers uit zo'n veertig verschillende landen. Tijdens de 4Daagse verandert het kamp in een compleet zelfvoorzienende mini-dorp, met onder meer een eigen geneeskundig centrum, brandweer en centrale eetzaal. Voor de militairen wacht een extra uitdaging: zij moeten dagelijks veertig kilometer afleggen in uniform en met minimaal 10 kilo bepakking.

Op bovenstaande video zie je hoe de opbouw eraan toe gaat.

Meer dan wandelen

Maar Defensie speelt tijdens de 4Daagse niet alleen een rol op de wandelroute. Op donderdag en vrijdag bouwen militairen een tijdelijke pontonbrug van 100 meter over de Maas bij Cuijk. Vrijdag maken duizenden wandelaars gebruik van deze bijzondere oversteek.

De week wordt traditiegetrouw afgesloten op Charlemagne. Daar ontvangen de best presterende Nederlandse detachementen het Vaantje en krijgen de militairen hun officiële Vierdaagsemedaille opgespeld, voordat zij hun tocht feestelijk afronden op de Via Gladiola.

Door Noortje de Vries

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