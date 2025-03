Massaal kaarten aangeboden voor Festival der Liebe, vrijdag half leeg

Op TicketSwap worden zo'n 1000 kaartjes aangeboden voor Festival der Liebe, dat zaterdagavond plaatsvindt in Rotterdam Ahoy. Het festival raakte in opspraak na berichten in Duitse media dat terreurgroep Islamitische Staat (IS) mogelijk een aanslag op het evenement had gepland.

Vrijdagavond vond de eerste festivaldag plaats, maar de zaal was bij lange na niet vol. Buiten Ahoy stond een politiebus, en agenten hielden te voet en per fiets toezicht. Ook cirkelde er een drone boven het terrein. Bij binnenkomst werden alle bezoekers gefouilleerd. De politie had naar aanleiding van de dreiging al aangekondigd "passende" maatregelen te nemen, zowel zichtbaar als onzichtbaar. Om veiligheidsredenen werd niet precies bekendgemaakt welke maatregelen dat waren.

De bezoekers die vrijdag wél naar het festival kwamen, keken er erg naar uit. Dat zie je in de video bovenaan.

Gerustgesteld door beveiliging

Ondanks twijfels besloten veel bezoekers toch te komen, nadat het festival als veilig werd verklaard. Velen voelden zich gerustgesteld door de uitgebreide beveiliging. Door de vele lege plekken kregen bezoekers de vrijheid om zich door de zaal te bewegen. Mensen zonder ticket voor een staanplaats mochten zelfs de tribune verlaten om dichter bij het podium te dansen op de Duitse muziek.

