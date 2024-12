Zanger 'Boer Harms' overleden: 'We gaan hem verschrikkelijk missen'

The Dutch Boys-lid Henk de Roo (69), ook wel bekend als Boer Harms, is overleden. Dat melden bandleden Cor Maatje en Jans Hoogeveen op hun Facebookpagina. In oktober werd bekend dat hij aan slokdarmkanker leed en dat zijn gezondheid snel achteruit ging, aldus de band.

"Toch nog onverwacht hebben we afscheid moeten nemen van Henk de Roo. Voor velen Boer Harms maar voor ons gewoon: Henk. Een vriend, een zanger en een bijzondere vent waar we tientallen jaren mee hebben gelachen, gehuild en ontelbare keren mee op het podium hebben gestaan", schrijven de mannen. "Gelukkig heeft hij nog een laatste keer in Klazienaveen op het Mega Piraten Festijn kunnen schitteren als Boer Harms."

The Dutch Boys scoorde in de jaren tachtig verschillende hitjes en is vooral bekend van het liedje Boer Harms, dat in 1982 een top 10-hit werd. De 69-jarige De Roo figureerde tijdens optredens altijd als 'Boer Harms'. Het nummer kwam een aantal jaren geleden weer in de belangstelling toen het viraal ging op TikTok.

Wil jij de Hart van Nederland-'app' op je startscherm? Zo moet dat:

0:21 Hart van Nederland-app installeren op iOS

ANP