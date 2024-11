'Boer Harms' heeft slokdarmkanker en stopt met optreden

The Dutch Boys-lid Henk de Roo heeft slokdarmkanker en zijn gezondheid gaat snel achteruit, laat de groep vrijdag weten via sociale media. De zanger stopt met optreden.

"Afgelopen week heeft Henk besloten gezien zijn gezondheid, die snel achteruitgaat, per direct te stoppen met optreden. Een keuze die wij uiteraard respecteren, en nog belangrijker ook begrijpen", schrijven de overige bandleden.

The Dutch Boys scoorde in de jaren 80 verschillende hitjes en is vooral bekend van het liedje Boer Harms, dat in 1982 een top 10-hit werd. De 69-jarige De Roo figureerde tijdens optredens altijd als 'Boer Harms'. Het nummer kwam een aantal jaar geleden weer in de belangstelling toen het viral ging op TikTok.

