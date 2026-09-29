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Wie wordt de nieuwe Bert of Ernie? Stemaudities trekken veel belangstelling

Wie wordt de nieuwe Bert of Ernie? Stemaudities trekken veel belangstelling

BN'ers

Vandaag, 11:22

De zoektocht naar nieuwe stemmen voor Bert en Ernie trekt veel belangstelling. Sinds Paul Haenen vorige week aankondigde te stoppen met de nasynchronisatie, wordt Wim Pel Productions overspoeld met reacties. Dat vertelde stemregisseur Rutger Le Poole dinsdag in De Coen & Sander Show op JOE. "We krijgen ontzettend veel mailtjes van acteurs uit heel Nederland", zegt Le Poole. "Iedereen wil auditie komen doen."

Le Poole is op zoek naar acteurs die niet alleen "een stemmetje" kunnen doen. "Het moeilijke van stemacteren is dat je met een raar stemmetje echt moet kunnen spelen. Je moet de warmte en de vriendschap voelen van die twee. Dus waar wij naar op zoek zijn, zijn mensen die echt kunnen acteren en ook de stem van Bert en Ernie kunnen doen, een beetje in de buurt komen in ieder geval." De nieuwe Bert en Ernie moeten volgens hem geen kopie worden van de stemmen die Haenen en Wim T. Schippers vijftig jaar lang deden.

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Tijd nodig om te wennen

"Ik denk dat degene die het gaat worden de helft van Nederland over zich heen krijgt, want iedereen zal zeggen dat het niet goed is", aldus Le Poole. "Nederland zal echt even tijd nodig hebben om te wennen aan de nieuwe stem."

De stemregisseur verraste Sander Lantinga in de uitzending met een uitnodiging om ook auditie te komen doen. De radiomaker noemde dat "een hele eer".

Door ANP

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