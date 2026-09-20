Bert uit Sesamstraat krijgt na 50 jaar nieuwe stem: Paul Haenen stopt

De Nederlandse stem van Sesamstraat-personage Bert gaat veranderen. Acteur Paul Haenen, die Bert vijftig jaar lang zijn stem gaf, stopt ermee. Dat maakte hij zondagochtend bekend in zijn tv-programma Margreet Dolman Begrijpt 'T op RTL 4.

Haenen stopt nu Bert een nieuwe Ernie naast zich krijgt. Wim T. Schippers, die jarenlang de Nederlandse stem van Berts beste vriend Ernie verzorgde, overleed afgelopen juni.

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'Niet mijn Ernie'

"Na vijftig jaar komt er een nieuwe Ernie en dan denk ik: 'Dat is niet mijn Ernie.' En Grover heeft daar ook mee te maken", stelt de 80-jarige Haenen.

"Je wilt nieuwe mensen een kans geven, dus er komt een nieuwe generatie Bert en Ernie, en ook Grover. Ik heb met de studio natuurlijk afgesproken dat ik er wel bij betrokken word." De acteur en cabaretier pakt vervolgens een pop van Bert en richt zich met hem tot de camera. "Waar ben je nou, Ernie? Ik mis je."