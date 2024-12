Waarom Anniek Pheifer haar leven omgooide na een vraag van haar zoon

In de serie ‘Instappers’ stappen we in de trein met actrice Anniek Pheifer, wat betekent vooruitgang voor haar? Na het zien van een natuurdocumentaire vroeg haar zoon: “Mama, ik kan mijn leven toch wel afmaken?” Daar schrok Anniek zó van dat ze op allerlei vlakken in actie kwam.

Ik moet nu iets gaan doen

Sindsdien is ze aangesloten bij een groene bank, eet ze geen dierlijke producten meer en reist ze het liefste met de trein: “Dat is comfortabel, het is duurzaam en je koopt ook tijd voor jezelf” want in de trein kan ze nog teksten doornemen of e-mails versturen. Al kijkt ze ook graag gewoon lekker naar buiten.

Je koopt ook tijd voor jezelf. Anniek Pheifer

Ze realiseert zich dat niet alle keuzes alleen maar groen er verantwoord kunnen zijn, maar elkaar motiveren om duurzamer te leven is een goede stap: “Een groenere en veiligere toekomst voor onszelf, onze kinderen en voor de wereld om ons heen.”

