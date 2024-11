Van cabaret naar connectie: hoe Jörgen Raymann zijn leven opnieuw op de rails zette

In de serie ‘Instappers’ stappen we in de trein met Chief Inspirational Officer Jörgen Raymann. Wat betekent vooruitgang voor hem? Hij is vooral bekend als cabaretier, maar heeft de afgelopen jaren een bijzondere draai gegeven aan zijn carrière. Vroeger draaide zijn leven vooral om zichzelf en betekende vooruitgang meer nullen op zijn bankrekening en een grotere auto. Totdat het leven Jörgen Raymann flink ‘op zijn flikker gaf’ en hij bijna alles kwijtraakte. Toen ging het roer om.

Meer voldoening

Jörgen neemt de trein naar Zaandam om een inspiratiesessie te geven op een vmbo-school. Nu hij Chief Inspirational Officer is, is hij veel minder met zichzelf bezig en veel meer met anderen: “Hoe kan ik anderen helpen om een andere mindset te krijgen, zodat ze prettiger in hun vel zitten? Als je ziet dat je mensen daarmee echt kan helpen, geeft het je ook meer voldoening.” Hij staat nu heel anders in het leven dan vroeger. Deze transformatie zorgt ervoor dat hij nu ook met het kleine heel gelukkig kan zijn.

Wil je net als Jörgen échte verbinding maken met andere mensen? Ga dan samen met ons vooruit. Stap je ook in?