Verdriet om dood Koos Postema (93): 'Icoon van de Nederlandse radio en tv'

Het overlijden van Koos Postema raakt veel mensen. Vanuit de media en politiek is bedroefd gereageerd op het nieuws dat zondag bekend werd. De radio- en tv-presentator is op 93-jarige leeftijd overleden.

Aankomend premier Rob Jetten schrijft op X over "verdrietig nieuws". Jetten noemt Postema een "icoon van de Nederlandse radio en tv" en prijst hem om de manier waarop hij maatschappelijke kwesties onder de aandacht bracht. "Mijn gedachten zijn bij zijn dochters, kleinkinderen en andere nabestaanden. Heel veel sterkte gewenst", sluit hij af.

In 2012 maakte Hart van Nederland een reportage met Postema, toen het straatnaambord van de Koos Postemalaan werd onthuld:

0:29 Koos Postema trots op eigen straat

Ook presentator Henny Huisman spreekt op X over het verlies van een icoon. "Een geweldige vakman en mooie verteller van interessante verhalen. Én veel humor." Zijn gedachten gaan vooral uit naar Postema's dochter, met wie Huisman veel heeft samengewerkt.

"Dank je Koos", schrijft Henk Krol bij een foto van Postema op X. "Ik heb veel aan je te danken", schrijft de oud-politicus die zijn carrière bij de radio begon.

Journalist Ton F. van Dijk koestert warme herinneringen aan Postema. "M'n eerste live-radiobijdrage op locatie was met Koos Postema", schrijft hij bij een zwart-witfoto van de presentator. "Ik was bloednerveus en hij sleepte me er letterlijk doorheen. Een radiolegende. Wens alle nabestaanden veel sterkte."