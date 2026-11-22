Influencer Vera Dijkmans (29) is na haar verblijf in een Amerikaanse gevangenis weer terug in Nederland. Zondagochtend landde ze op Schiphol, laat haar moeder weten. De periode in detentie heeft er flink ingehakt. Volgens haar moeder is Dijkmans ernstig verzwakt en heeft ze voorlopig rust nodig.
De Nederlandse influencer, die zo'n 6 miljoen volgers heeft op sociale media, werd op 11 november opgepakt door de Amerikaanse immigratiedienst ICE op Newark Airport in New Jersey. Ze werd vervolgens vastgezet in detentiecentrum Delaney Hall.
Haar moeder vertelde eerder aan Hart van Nederland hoe zwaar haar dochter het had. "Ze huilt de hele dag. Er is veel onzekerheid. Ze is vermoeid en we voelen ons machteloos", zei ze destijds. Dijkmans mocht dagelijks slechts vijf minuten bellen.
Ook zou de influencer in het detentiecentrum weinig eten en drinken hebben gekregen.
Inmiddels is Dijkmans dus weer thuis, maar volgens haar moeder heeft het verblijf in de gevangenis een zware wissel op haar getrokken. Ze heeft nu vooral tijd nodig om lichamelijk en geestelijk te herstellen.