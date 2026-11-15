Influencer Vera Dijkmans nog steeds vast in Amerikaanse cel: 'Ze huilt de hele dag'

De Nederlandse influencer Vera Dijkmans is door de beruchte agenten van ICE opgepakt en vastgezet. Inmiddels zit ze al vier dagen vast in de VS en dat valt de 29-jarige Nederlandse, vooral bekend van OnlyFans, zwaar. Dat vertelt haar moeder aan Hart van Nederland.

Dijkmans was onderweg van Miami naar New Jersey voor een bokswedstrijd. Aangekomen in New Jersey werd ze door de inmiddels beruchte agenten van ICE opgepakt en meegenomen. Sindsdien zit ze vast in detentiecentrum Delaney Hall.

Het regime daar valt Dijkmans zwaar. "Ze huilt de hele dag. Er is veel onzekerheid. Ze is vermoeid en we voelen ons machteloos", vertel haar moeder. Elke dag mag ze vijf minuten bellen, maar wanneer ze eventueel vrijkomt is onduidelijk.

De Nederlandse is vermoedelijk vastgezet omdat ze niet is komen opdagen voor een zitting over haar GreenCard, dat is een langdurig visum. Volgens haar moeder heeft ze die zitting niet bewust gemist, maar komt dat omdat ze wisselende verblijfsplaatsen heeft in Amerika.

'Weinig eten en drinken'

ICE is de immigratie en douanepolitie van de Verenigde Staten en is al geruime tijd bezig om ongedocumenteerden of mensen met een ongeldig visum de Verenigde Staten uit te zetten. Voordat mensen uitgezet worden, komen ze vast te zitten.

Het regime in Delaney Hall is niet prettig. Zo zou de 29-jarige Nederlandse weinig eten en drinken krijgen. Ook is het onduidelijk hoe lang de 29-jarige bekendheid nog vast moet blijven zitten. De ambassade is op de hoogte van de zaak.

Influencers belanden wel vaker in een Amerikaanse cel. YouTuber Govert Sweep gebeurde dit jaren geleden al. Hij had voor een video het terrein van de zwaarbeveiligde militaire basis Area 51 betreden. Dat leverde hem een paar dagen cel op en een flinke boete: