Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Michiel Koudstaal, oud-voice-over Hart van Nederland, postuum geëerd

Michiel Koudstaal, oud-voice-over Hart van Nederland, postuum geëerd

BN'ers

Vandaag, 15:16

Link gekopieerd

Hij was decennialang dé stem achter menig SBS-programma: Michiel Koudstaal. Onlangs overleed Michiel op 51-jarige leeftijd. Om hem postuum te eren, hebben mediaplatform Spreekbuis.nl en NLZIET Michiel een speciale award gegeven.

Medejurylid Patrick Kicken vatte het goed samen: "Michiel Koudstaal was een stem die iedereen kende, ook al kende niet iedereen zijn gezicht". Koudstaal deed decennialang de voice-overs voor SBS6-programma's, waaronder Hart van Nederland en Shownieuws. Voor zijn tomeloze inzet voor het Nederlandse stemvak ontvangt Michiel nu dus postuum een speciale voice-over award.

Naast zijn voice-over werkzaamheden, richtte Michiel zijn eigen stemmenbureau op, werkte hij als presentatiecoach en sprak hij talloze commercials in. Nabestaanden van Michiel zullen de prijs in ontvangst nemen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Michiel Koudstaal, oud-voice-over Hart van Nederland, op 51-jarige leeftijd overleden
Michiel Koudstaal, oud-voice-over Hart van Nederland, op 51-jarige leeftijd overleden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.