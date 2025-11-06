Michiel Koudstaal, oud-voice-over Hart van Nederland, postuum geëerd

Hij was decennialang dé stem achter menig SBS-programma: Michiel Koudstaal. Onlangs overleed Michiel op 51-jarige leeftijd. Om hem postuum te eren, hebben mediaplatform Spreekbuis.nl en NLZIET Michiel een speciale award gegeven.

Medejurylid Patrick Kicken vatte het goed samen: "Michiel Koudstaal was een stem die iedereen kende, ook al kende niet iedereen zijn gezicht". Koudstaal deed decennialang de voice-overs voor SBS6-programma's, waaronder Hart van Nederland en Shownieuws. Voor zijn tomeloze inzet voor het Nederlandse stemvak ontvangt Michiel nu dus postuum een speciale voice-over award.

Naast zijn voice-over werkzaamheden, richtte Michiel zijn eigen stemmenbureau op, werkte hij als presentatiecoach en sprak hij talloze commercials in. Nabestaanden van Michiel zullen de prijs in ontvangst nemen.