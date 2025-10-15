Michiel Koudstaal, oud-voice-over Hart van Nederland, op 51-jarige leeftijd overleden

Michiel Koudstaal is begin deze maand op 51-jarige leeftijd overleden. In de beginjaren was Koudstaal nauw betrokken bij het opzetten van Hart van Nederland en tot 2012 was hij samen met Arno Lubbinge de vaste voice-over van het programma. Ook was hij jarenlang de vaste zenderstem van SBS6 en leende hij zijn stem aan andere programma's, zoals Hart in Aktie.

Na zijn vertrek bij SBS richtte hij zijn eigen stemmenbureau Voxcast op. Daarnaast werkte hij als presentatiecoach en sprak hij talloze commercials en televisieprogramma's in.

Lubbinge herinnert zich Koudstaal "niet alleen als een getalenteerde en gedreven collega", maar ook als een "warm en creatief mens". "Ik heb ontzettend veel van hem geleerd over het vak", vertelt Lubbinge. "We deelden onze kennis en creativiteit, wat leidde tot mooie projecten en onvergetelijke momenten."

Markante stem

Talpa-hoofdredacteur Marc Veeningen reageert: "Vanaf de allereerste uitzending van Hart van Nederland is de voice-over bepalend geweest voor de uitstraling. Als enige nieuwsprogramma had Hart van Nederland één stem voor alle reportages. Dat vraagt veel van de creativiteit en het talent van een voice-over. Je moet goed de balans bewaren tussen een newsy karakter, maar het ook boeiend kunnen vertellen omdat kijkers een hele uitzending lang naar jou luisteren. Er zijn maar weinig mensen die dat goed kunnen. Hoewel ik hem niet persoonlijk heb gekend is Michiel voor mij zo'n markante stem die de vele stijlen in huis had en tegelijk het nieuws geloofwaardig wist te houden. Als je die stem hoort, nu nog, dan herken je hem direct."