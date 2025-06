Royaltydeskundige Marc van der Linden niet vervolgd voor afpersing vanwege gezondheid

Koningshuisdeskundige Marc van der Linden wordt niet vervolgd voor afpersing met seksvideo's. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van het AD. Vanwege zijn gezondheidssituatie wordt zijn zaak voorwaardelijk geseponeerd.

Het OM startte begin vorig jaar een onderzoek naar Van der Linde vanwege twee aangiftes van chantage en afpersing. Het OM concludeerde dat er sprake was van dwang en drugsbezit. Hij zou misbruik gemaakt hebben van de kwetsbare positie van de aangevers en er werden drugs aangetroffen in zijn woning. "Hoewel het OM van oordeel is dat deze feiten bewezen kunnen worden, wordt de verdachte hiervoor niet vervolgd."

In bovenstaande video is te zien hoe eerder ophef ontstond nadat Yvonne Coldeweijer oproep om medische informatie te delen over Marc van der Linden.

Herseninfarct

"Gezien de gezondheidssituatie van de verdachte worden de verdenkingen van dwang en drugsbezit voorwaardelijk geseponeerd", meldt het OM. De royaltydeskundige werd eind 2022 en in juli vorig jaar getroffen door een herseninfarct.

Het gaat om een voorwaardelijk sepot. Dat houdt in dat Van der Linden geen contact mag opnemen met de personen die de aangiftes hebben gedaan en geen nieuw strafbare feiten mag plegen. De proeftijd bedraagt één jaar.

ANP