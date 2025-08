Adres Eus gelekt na ruzie met Omroep MAX-baas: één persoon aangehouden

Het conflict tussen Özcan Akyol (Eus) en Omroep MAX-directeur Jan Slagter heeft een vervelend staartje gekregen voor Eus. Na alle media-aandacht rond hun ruzie, werd vorige week ineens het woonadres van Akyol online gezet. De politie heeft inmiddels een 62-jarige verdachte opgepakt voor doxing.

Onder een bericht op de Facebookpagina van Socialnieuws.nl verscheen een reactie waarin niet alleen Akyol werd uitgescholden, maar ook zijn adres werd gedeeld. "Dat ventje uit Deventer woont op (...) en heeft een grote bek", viel er te lezen. Dit volgde op een artikel over het conflict tussen Akyol en Slagter, die aangaf het contract van Eus niet te verlengen.

De ruzie tussen Slagter en Eus draait allemaal om een filmpje over een boze Matthijs van Nieuwkerk. Dat bestaat echt, zei Akyol eerder in Vandaag Inside:

4:24 Eus: 'Filmpje van boze Matthijs van Nieuwkerk bestaat echt'

De politie bevestigt aan het AD dat de man die het bericht plaatste, een 62-jarige uit Emmen, is aangehouden. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan doxing: het bewust delen van privégegevens om iemand te intimideren. Sinds 1 januari is dit strafbaar in Nederland.

Akyol deed direct aangifte en nog geen dag later werd de verdachte gearresteerd. De man kreeg een gebiedsverbod opgelegd. Het Openbaar Ministerie buigt zich nu over de verdere strafzaak. Het Facebookbericht waarin het adres van Eus wordt genoemd, is inmiddels verwijderd.

Ruzie tussen Eus en Slagter

Het slepende conflict tussen Slagter en Eus begon toen Slagter in Shownieuws vertelde dat Akyol geen nieuw contract meer krijgt, omdat hij in Zomergasten geen excuses wilde maken voor eerdere uitspraken over Matthijs van Nieuwkerk. Eus beweerde destijds beeldmateriaal te hebben gezien van Van Nieuwkerk, maar kon dat niet tonen.

Jan Slagter liet later weten spijt te hebben van zijn uitspraak. Eus zei op zijn beurt te onderzoeken of er nog sprake kan zijn van “een veilige en constructieve werkomgeving” bij Omroep MAX. Voor het komende seizoen van Sterren op het Doek staan nog draaidagen gepland in augustus en september.

Geen contact meer

Volgens Slagter wordt het woord onveilig "te pas en te onpas gebruikt". Dat daarvan sprake zou zijn achter de schermen van Sterren op het Doek ontkent hij. "Dat is absoluut niet waar. Ik heb contact met de producent gehad: we gaan gewoon door met het programma, die mensen hoeven niet te vrezen voor hun baan." De omroepbaas claimt ook dat er geen "gevoel van onveiligheid" heerst, omdat hij niet meer met Akyol wil samenwerken.

Slagter zegt met alle betrokken partijen in contact te zijn, behalve met Eus zelf. "Ik praat niet met Eus. Dat kan onhandig zijn ja, maar ik heb daar op dit moment geen behoefte aan."

Hart van Nederland / ANP