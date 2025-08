Tientallen opzeggingen bij Omroep MAX, maar ook nieuwe leden door ruzie Eus en Jan Slagter

Omroep MAX heeft de afgelopen week "enkele tientallen klachten en opzeggingen" ontvangen die verband hielden met de ruzie tussen Jan Slagter en presentator Özcan Akyol. Een woordvoerder van Omroep MAX heeft een bericht hierover van het AD zondag bevestigd. "Jan antwoordt alle mensen die een serieuze reactie hebben gestuurd persoonlijk. Dat past bij zijn hechte band met de leden."

MAX voegt eraan toe dat de afgelopen week ook 1800 nieuwe leden zijn bijgekomen. "Dit komt deels door de campagne die we nu voeren", legt de woordvoerder uit. "Maar zelfs binnen dat kader is 1800 extra nieuwe leden meer dan verwacht." Zij kan niet zeggen of dit komt door de ruzie tussen Slagter en Akyol. Omroep MAX heeft 430.000 leden. De ruzie tussen Slagter en Eus draait allemaal om een filmpje over een boze Matthijs van Nieuwkerk, dat bestaat echt, zei Akyol eerder in Vandaag Inside:

4:24 Eus: 'Filmpje van boze Matthijs van Nieuwkerk bestaat echt'

Slagter wil de samenwerking met Akyol opzeggen omdat zijn presentator geen sorry heeft gezegd voor negatieve uitlatingen over Matthijs van Nieuwkerk anderhalf jaar geleden. Volgens Slagter had Akyol excuses moeten maken in het programma Zomergasten waar 'Eus' vorige week te gast was. Slagter heeft inmiddels toegegeven dat hij "erg geraakt en gekwetst" is door Akyol en dat zijn reacties in de media uit emoties voortkwamen.

NPO in gesprek

De NPO liet zondag weten "in gesprek te zijn met alle betrokkenen" over de kwestie. Wat de inzet van deze gesprekken is, wil de NPO niet zeggen. Het management van Akyol was zondag vooralsnog onbereikbaar voor commentaar.

Hart van Nederland/ANP