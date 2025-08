Queer gemeenschap kiest voor Jos Brinkstraat in Amsterdam

Een groep queer activisten gaat de gemeente Amsterdam voorstellen om een straat te vernoemen naar cabaretier, presentator en predikant Jos Brink. De naam van de in 2007 overleden Brink kreeg 38 procent van de stemmen bij een verkiezing onder de lhbti-gemeenschap. De organisatoren maakten de uitslag zondag bekend, op de laatste dag van de Pride Amsterdam. Er werden 3000 stemmen uitgebracht.

De initiatiefnemers stellen dat in de hoofdstad te weinig straten vernoemd zijn naar 'roze' helden. Van de 2400 straten in Amsterdam die naar personen zijn vernoemd, draagt slechts 1 procent de naam van iemand uit de lhbti-gemeenschap. Daarom organiseerden zij tijdens Pride Amsterdam de verkiezing om aandacht voor hun oproep te vragen.

Zaterdag was in Amsterdam de jaarlijkse Canal Pride, een feestelijke dag voor de queer gemeenschap. Ambassadeur Fatih vroeg tijdens de Pride aandacht voor LHBTI'ers in de zorg:

2:09 Fatih is eerste medische ambassadeur voor Pride

Een divers straatnaamaanbod

De initiatiefnemers hebben al contact gehad met de gemeente Amsterdam over het plan. Erfgoedcentrum IHLIA, acteur Danny Houtkooper en theaterproducent Erwin Aarts bieden de gemeente binnenkort een straatnaambord met de naam van Jos Brink aan, in de hoop dat het plan snel wordt gerealiseerd. De gemeente sprak in 2021 al het voornemen uit het straatnamenaanbod in de stad diverser te maken, maar volgens de lhbti-activisten gaat dit niet snel genoeg.

Jos Brink (1942-2007) was bij het grote publiek vooral bekend als presentator van het programma Wedden Dat.., waarmee hij in de jaren tachtig wekelijks miljoenen kijkers trok. Ook speelde hij in talloze zelfgeschreven toneelstukken en musicals, publiceerde in de GayKrant en werkte hij als predikant in Amsterdam.

De tweede plek in de verkiezing was voor René Klijn. De zanger verscheen in 1992 in het programma De schreeuw van De Leeuw en vertelde openhartig over aids. Daarna scoorde hij een megahit met het lied Mr. Blue. Klijn kreeg 17 procent van de stemmen.