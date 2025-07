Honderden mensen op Museumplein om Michel Reijinga te herdenken

Rond de vierhonderd mensen zijn zondagmiddag op het Museumplein in Amsterdam bijeengekomen om Michel Reijinga te herdenken. De organisator van de grote coronademonstraties op het Amsterdamse Museumplein overleed eerder deze week op 56-jarige leeftijd.

Reijinga werd bekend door zijn protesten tegen de coronamaatregelen, zoals bijvoorbeeld het 'koffiedrinken' op het Museumplein. De demonstraties waren in die tijd niet toegestaan. De wekelijkse bijeenkomsten werden druk bezocht en liepen geregeld uit op confrontaties met de politie en de ME.

De betogers op het Museumplein dronken 'koffie' samen, om het demonstratieverbod te omzeilen. Het werd een van de bekendste voorbeelden van de oproepen van Reijinga om zich te verzetten tegen het coronabeleid:

Onder de deelnemers op het Museumplein is ook Viruswaarheid-voorman Willem Engel. Daarnaast staan er twee tractoren met omgekeerde vlaggen. Meerdere aanwezigen zeggen zondag dat ze Reijinga's acties tegen de lockdowns en coronavaccinaties hebben gewaardeerd. "Hij heeft veel voor ons betekend in een tijd dat wij verketterd werden", aldus een deelnemer.

Paraplu's

Een vrouw genaamd Welmoed deelt gele paraplu's uit. In coronatijd bedacht ze de paraplu als symbool voor vreedzaam protest tegen het coronabeleid. Op de paraplu's staan harten getekend en woorden als 'liefde' en 'vrijheid'. Zondag deelt ze de gele paraplu's nogmaals uit als eerbetoon aan Reijinga.

De 59-jarige Merel Laarman uit Amsterdam is naar het plein gekomen om Reijinga te herdenken. In coronatijd kwam ze vaker naar demonstraties tegen het coronabeleid. Tegenwoordig voert ze nog weleens actie "voor vrede" op de Dam.

Voor de uitvaart van Reijinga is een familielid een crowdfunding begonnen. Daarmee was zondagmiddag ruim 9500 euro ingezameld. De uitvaart is in besloten kring.

