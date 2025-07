Michel Reijinga, gezicht van coronademonstraties, overleden op 56-jarige leeftijd

Michel Reijinga, de organisator van de grote coronademonstraties op het Amsterdamse Museumplein, is overleden op 56-jarige leeftijd. Dat maakt Samen voor Nederland, de politieke partij die Reijinga oprichtte, bekend op Facebook.

"Wij betreuren het overlijden van Michel Reijinga en wensen familie, vrienden en kennissen veel kracht toe de komende tijd", schrijft de partij op Facebook.

De betogers op het Museumplein dronken 'koffie' samen, om het demonstratieverbod te omzeilen:

0:27 Honderden tegenstanders coronabeleid 'drinken koffie' op Muse...

Volgens AT5 heeft Reijinga er zelf voor gekozen om uit het leven te stappen, en kwam hij dinsdag om het leven bij een eenzijdig auto-ongeluk in Diemen.

Reijinga was de initiator achter Nederland in Verzet, een organisatie die zich verzette tegen het coronabeleid tijdens de globale pandemie. Hij organiseerde meerdere demonstraties, vooral op het Amsterdamse Museumplein, waar tienduizenden mensen op afkwamen. Het kwam vaker tot confrontaties tussen demonstranten, politie en Mobiele Eenheid (ME) tijdens deze protesten.

Ook Femke Halsema heeft gereageerd op Reijinga's dood. In haar Instagram Stories wenst de burgemeester van Amsterdam zijn nabestaanden sterkte. "Vele malen zaten wij tegenover elkaar, vooral tijdens corona. (...) Wij waren het vaak niet eens maar ik herinner me vooral een gedreven en bewogen man die stond voor zijn zaak en daar veel tijd en liefde in stak."

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).