Badr Hari weer op vrije voeten na aanhouding Amsterdam

Kickbokser Badr Hari mag de behandeling van een zaak waarin hij wordt verdacht van een aantal delicten in vrijheid afwachten. De 41-jarige Amsterdammer wordt verdacht van bedreiging, dwang en doxing, meldt de rechtbank vrijdag, zonder de naam van de verdachte te noemen.

Hij werd dinsdag aangehouden op de Van Leijenberghlaan in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Er ging een incident aan vooraf, maar wat dat incident inhield, wil de politie nog niet zeggen. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.