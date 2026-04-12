Veel reacties op overlijden Sonja Barend: 'Tranen in mijn ogen'

Het overlijden van televisielegende Sonja Barend leidt tot veel reacties uit de politiek, media en journalistiek. Sonja overleed zaterdag op 86-jarige leeftijd, zo maakte BNNVARA zondag bekend.

Minister Rianne Letschert (Media) noemt Barend een "groot icoon van de Nederlandse televisie" en prijst haar als "altijd scherp en empathisch". Volgens haar zette Barend als "koningin van de talkshow" de standaard voor generaties interviewers. Ook benadrukt ze dat de Sonja Barend Award voor het beste tv-interview niet voor niets haar naam draagt.

Minister-president Rob Jetten spreekt over Barends vakmanschap: "Warm, kritisch en professioneel zette zij met haar messcherpe interviews de standaard voor iedereen die na haar kwam." Ook vicepremier Dilan Yeşilgöz (VVD) reageert, zij noemt Barend "een grande dame van de tv die wij niet zullen vergeten" en stelt dat er weinig huiskamers in Nederland zijn waar zij geen vaste gast was.

Jeroen Pauw herinnert zich "de vrolijke lach" van Sonja Barend. "Zij heeft iets moois, iets koninklijks", vertelt Pauw over de 'koningin van de talkshow' aan RTL Boulevard. "Zij staat voor iets. Ze staat ook voor een tijdperk. Ze staat ook voor het engagement en tegelijkertijd de vrolijke lach. Je realiseert je toch nu dat dat niet meer zo is. Er zal geen Sonja Barend meer zijn."

Verre familie

De naar Sonja Barend vernoemde Sonja Barend Award, wordt jaarlijks uitgereikt aan het beste televisie-interview en geldt als een erkenning voor uitblinkende journalistieke gesprekken op tv. Journalist Coen Verbraak, die haar goed kende en meerdere keren de naar haar vernoemde interviewprijs won, noemt haar werk "van onschatbare waarde". Volgens hem voerde Barend geen standaard interviews, maar echte gesprekken waarin ze oprecht contact maakte met haar gasten.

Journalist Frits Barend herinnert zich Sonja Barend als een "geweldige vakvrouw" en als verre familie met wie hij jarenlang Joodse feestdagen vierde. Hij vertelt dat ze pas later ontdekten dat ze via hun vaders aan elkaar verwant zijn. "Toen ik hoorde dat ze was overleden, had ik wel tranen in mijn ogen," zegt hij.

Met het overlijden van Sonja Barend is "een Amsterdammer in hart en nieren heengegaan", reageert Femke Halsema. Volgens de Amsterdamse burgemeester kon je Barend in de Amsterdamse binnenstad dikwijls tegenkomen. "Statig, vrolijk, met altijd een scherpe observatie gereed."

Condoleanceregister

Beeld & Geluid opent vanaf woensdag een condoleanceregister voor Sonja Barend en richt in het instituut in Hilversum een herdenkingshoek in waar het publiek kan tekenen en fragmenten van haar werk kan bekijken.