Tv-icoon Sonja Barend (86) overleden

Televisiepersoonlijkheid Sonja Barend is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat meldt omroep BNNVARA namens haar familie. Barend overleed zaterdag thuis in het bijzijn van haar familie.

Barend werkte vanaf de jaren zeventig tot 2005 bij de VARA en groeide uit tot een van de bekendste vrouwelijke presentatoren van Nederland. Ze presenteerde talloze talkshows die vaak miljoenen kijkers trokken, waarin zij in gesprek ging met opinieleiders uit de politiek, samenleving en kerk. Haar programma’s leverden haar de bijnaam “koningin van de talkshow” op. Jarenlang werkte zij nauw samen met eindredacteur Ellen Blazer.

"Sonja bepaalde de norm", zegt BNNVARA zondag. "Met haar ongeëvenaarde scherpte, betrokkenheid en morele kompas gaf zij richting aan het publieke debat. In een tijd waarin televisie nog gevormd werd, gaf zij zelf vorm aan het medium. Dat deed ze met gesprekken die ertoe deden, in een toon die respectvol én onverschrokken was, en met een feilloos gevoel voor rechtvaardigheid. Generaties kijkers vertrouwden haar."