'Zaak van ex tegen Johnny de Mol ook op Ibiza geseponeerd'

Vandaag, 22:25

De mishandelingszaak die Shima Kaes op Ibiza had aangespannen tegen haar ex Johnny de Mol is ook op het Spaanse eiland geseponeerd. Dat meldt het AD maandagavond. Eerder werd een vergelijkbare zaak in Nederland al geseponeerd.

De Mol kan niet worden vervolgd in Spanje voor een zaak die in Nederland al is onderzocht en geseponeerd. De Spaanse advocaat van De Mol laat aan het AD weten dat Kaes haar klacht op Ibiza bovendien te laat heeft ingediend.

Zaak in Nederland al geseponeerd

Bijna een jaar geleden werd bekend dat De Mol definitief niet in Nederland vervolgd zou worden in de mishandelingszaak die zijn ex tegen hem had aangespannen. Kaes beweerde dat De Mol haar van januari tot en met mei 2015 meerdere keren had mishandeld. De presentator heeft dit altijd ontkend.

Het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak al in 2022, maar via een zogeheten artikel 12-procedure probeerde Kaes uiteindelijk tevergeefs alsnog vervolging af te dwingen.

Door ANP

