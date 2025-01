Merel Ek in verwachting van eerste kind: 'Het wordt een jongetje!'

Merel Ek is zwanger. Dat maakte ze dinsdagavond bekend in het SBS6-programma De Oranjewinter. De politiek verslaggever van Hart van Nederland is in verwachting van een jongetje.

Tijdens de uitzending was er onderin beeld een aftelklok te zien waar 'breaking news' boven stond. Toen die klok op nul kwam en verdween, haalde presentatrice Hélène Hendriks een rompertje boven tafel. Iedereen in de studio begint te klappen, terwijl Hendriks nog een cadeau boven tafel haalt. Een luiertas. "Voor het geval mensen het nog niet snappen", grapt Ek.

'M'n broek past nu niet meer'

De verslaggever is al "op de helft", vertelt ze. "Bijna twintig weken." De andere gasten vinden dat ze het lang verborgen wist te houden, waarop Ek vertelt dat ze ook niet heel dik was. "Maar m'n broek past nu niet meer", lacht ze. En dat blijkt, want als Hendriks vraagt of ze wil gaan staan, doet ze dat toch maar niet. "M'n gulp is open!"

Ek vond het wel spannend om het goede nieuws in het programma bekend te maken. "Je was heel bang voor dit moment want je dacht ze gaan helemaal over de top met slingers en ballonnen", zegt Hendriks. "Vond je dit niet over de top?", vraagt Ek, waarschijnlijk doelend op de aftelklok. Toch is ze erg blij met de cadeaus en alle felicitaties. "Heel lief."