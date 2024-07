Mediawereld rouwt om overlijden Wieteke van Dort: 'De liefste vrouw van Nederland'

De mediawereld rouwt om het overlijden van Wieteke van Dort. Maandag overleed de actrice en zangeres op 81-jarige leeftijd, nadat ze al een tijdje ernstig ziek was. Collega's en vrienden reageren bedroefd op haar overlijden. Volgens Joost Prinsen, met wie Van Dort onder meer samenwerkte bij de programma's De Stratemakeropzeeshow, was de actrice "de liefste vrouw van Nederland".

Prinsen noemt het "onwaarschijnlijk droevig" dat zijn oud-collega is overleden. "Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat het de liefste vrouw van Nederland is, maar helaas moet ik nu zeggen 'was'."

Van Dort en Prinsen speelden onder meer verschillende typetjes in het NTR-programma Het Klokhuis. Het televisieprogramma laat weten het verdrietig te vinden dat "een icoon van de Nederlandse kindertelevisie" is overleden. "We zijn verdrietig, en trots dat zij zolang deel uit heeft gemaakt van Het Klokhuis", aldus eindredacteur Anneke Dorsman.

Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat het de liefste vrouw van Nederland is. Joost Prinsen

De Late Late Lien Show

Van Dort werd onder meer bekend door haar typetje Tante Lien. Ze maakte voor de VARA 13 afleveringen van De Late Late Lien Show, dat werd uitgezonden tussen 1979 en 1981. BNNVARA wenst de familie en vrienden van Van Dort "ontzettend veel sterkte met dit grote gemis".

Ook verschillende organisaties reageren bedroefd op het overlijden van Van Dort. Een woordvoerder van De Efteling laat weten onder meer "dankbaar te zijn voor haar betrokkenheid". Van Dort heeft verschillende sprookjes in het sprookjesbos van het Brabantse attractiepark ingesproken. "We wensen haar familie en nabestaanden veel sterkte."

Hart van Nederland/ANP