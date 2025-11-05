Terug

Mark Rutte in de spotlights met Internationale Prijs van de Vrede

BN'ers

Gisteren, 22:47

De NAVO en secretaris-generaal Mark Rutte ontvangen de Internationale Prijs van de Vrede van Westfalen, een prestigieuze Duitse onderscheiding. Volgens de jury verdienen zij de prijs omdat ze “stabiliteit en betrouwbaarheid” brengen in een onrustige wereld.

“Onder leiding van Mark Rutte laat de NAVO zien dat militaire kracht en vrede bewaren geen tegenpolen zijn,” aldus de jury, die bestaat uit Europese politici, bestuurders en ondernemers. De organisatie wordt geprezen voor haar rol in het behouden van rust via samenwerking en duidelijke afspraken. Zo bood de NAVO steun aan Oekraïne na de Russische inval, zonder zelf direct betrokken te raken bij de oorlog.

'Met zijn geslijm houdt Rutte de NAVO bij elkaar'. Benieuwd waar dit over gaat? Dat zie je in deze video:

5:57

Straalt evenwicht uit

Rutte wordt omschreven als “een leider die in tijden van geopolitieke spanningen pragmatisme en evenwicht uitstraalt.”

De prijs wordt volgend jaar uitgereikt. De NAVO en Rutte delen de eer met een organisatie die jongeren via uitwisselingen en zomerkampen dichter bij het Europese gedachtegoed wil brengen. Aan de prijs is een geldbedrag van 100.000 euro verbonden.

ANP

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

