Mark Gillis mag na negen weken eindelijk uit ziekenhuis, veel kilo's kwijt

Vrijdag heeft Mark Gillis voor het eerst sinds zijn ziekenhuisopname de pers te woord gestaan. In juni werd hij in kritieke toestand opgenomen nadat bleek dat hij een ernstige longontsteking had.

"Het is weer fijn om buiten te zijn", vertelt de zoon van Peter Gillis tijdens een persmoment tegen Shownieuws. "We hebben flinke stappen gezet in de afgelopen negen weken." In juni werd bij Gillis een ernstige longontsteking vastgesteld, waardoor hij in het ziekenhuis belandde. "Ik was eigenlijk op bezoek bij ons mam, die in het ziekenhuis lag. De verpleegkundige zag mij en zei dat ze mij ook wilde nakijken."

Gillis was al eerder naar de huisarts geweest vanwege een longontsteking, maar die was nog niet genezen. "In het ziekenhuis hoorde ze me alleen maar hoesten, en er zat een piep in mijn stem. Toen hebben ze metingen gedaan en die waren niet goed." Het ging van kwaad tot erger, en Mark heeft zeventien dagen in coma gelegen, 24 dagen op de ic, en in totaal negen weken in het ziekenhuis.

Thuis revalideren

Vrijdag werd bekendgemaakt dat Gillis junior het ziekenhuis mag verlaten. "Ik heb al veel revalidatie gehad, maar ik kan nog geen lange stukken lopen. Ik mag nu met ons pap mee naar huis." Daar zal Mark thuiszorg krijgen en kan hij revalideren in de uitgebreide fitnesszaal en het zwembad.

De artsen verwachten dat het volledige herstel van Mark zeker een jaar zal duren, zegt Peter. "We gaan kijken hoe het zich ontwikkelt, wat de dokters zeggen en wat hij zelf wil", zegt hij over de werkzaamheden van zijn zoon in het familiebedrijf. "De eerste prioriteit is dat hij herstelt. Daarna gaan we kijken wat hij kan en wil doen met werk. Maar we hebben nog een lange weg te gaan."

Hart van Nederland / ANP