Louis van Gaal opgelucht: 'Ik heb geen last meer van kanker'

Louis van Gaal heeft in de talkshow van Humberto Tan openhartig verteld over zijn gezondheid. De 73-jarige oud-bondscoach, die in 2022 bekendmaakte prostaatkanker te hebben, laat weten dat het inmiddels goed met hem gaat. “Ik heb geen last meer van kanker,” zegt hij opgelucht.

Toch ging dat niet vanzelf. “Twee jaar geleden ben ik meerdere keren geopereerd. Toen was het allemaal slecht. Ik had problemen met ontlasting, moest luiers dragen. Het was vreselijk,” vertelt Van Gaal zichtbaar geëmotioneerd in de talkshow.

De voormalige trainer van Ajax, Barcelona en Manchester United wordt nog wel regelmatig gecontroleerd. “Elke paar maanden moet ik terug voor een keuring, maar dat gaat goed. Ik word steeds fitter”.

Een paar jaar geleden was Louis van Gaal bij de première van zijn eigen film. Die beelden zie je hier:

5:07 Louis van Gaal bij première van eigen film: 'Johan Derksen is mijn grote vriend'

'Het deed me ontzettend veel'

Van Gaal vertelt in het RTL-programma ook over hoe zwaar hij het vond om in het openbaar met zijn ziekte om te gaan. “Ik heb niet veel pijn gehad. Maar ik ben heel schoon op mezelf. Het deed me ontzettend veel dat ik alles zomaar moest laten lopen. Bij publieke optredens droeg ik daarom vaak donkere pantalons, zodat het minder opviel. Dat is niet prettig”.

Een pijnlijk voorbeeld blijft hem bij: “Bij de uitreiking van de schilden voor de Keuken Kampioen Divisie stond ik gewoon in mijn broek te plassen. Maar dat is gelukkig achter de rug”.

Ondanks zijn ziekte bleef Van Gaal actief, onder meer als bondscoach tijdens het WK in Qatar. Over een eventuele terugkeer in het voetbal is hij duidelijk tegen Humberto. “Ik ben de afgelopen jaren nog voor clubs benaderd. Maar een club doe ik niet meer, dat is elke dag werken. Bondscoach zou misschien nog kunnen, dat is maar acht periodes per jaar. Maar ja, wie zit er te wachten op een 73-jarige die prostaatkanker heeft gehad? Misschien Curaçao…,” grapt hij. “Voor Engeland of Duitsland zou ik het wel doen”.