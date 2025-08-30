Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Linda de Mol: 'Cancelcultuur onmenselijk en afschuwelijk'

Linda de Mol: 'Cancelcultuur onmenselijk en afschuwelijk'

BN'ers

Vandaag, 09:17

Link gekopieerd

Linda de Mol heeft een hekel aan de cancelcultuur. De presentatrice vreest dat we er "in deze tijd van sociale media" niet meer van afkomen, zegt ze zaterdag in De Telegraaf.

"Het is verschrikkelijk, die cancelcultuur. Onmenselijk. Bijna middeleeuws. Je zet iemand op een kar en dan trek je 'm door een dorp naar een plein waar iedereen mag roepen. Het is afschuwelijk", vindt ze. "Maar hoe je het kan stoppen? Ik denk weleens: er moet misschien iets heel ergs gebeuren."

Partner beschuldigd

De Mol kreeg zelf met cancelcultuur te maken toen haar partner Jeroen Rietbergen werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van The Voice of Holland. Hij erkende in een publieke verklaring dat hij zich schuldig had gemaakt aan seksueel wangedrag. Na een jarenlange procedure werd Rietbergen uiteindelijk niet vervolgd.

De Mol geeft aan dat ze meeleeft met Marco Borsato, wiens carrière al jaren stilligt omdat hij wordt verdacht van ontucht met een minderjarige. "Ik heb hem niet gesproken, maar wel af en toe een appje gestuurd. Dan krijg ik een hartje terug. Of ik met hem te doen heb? Absoluut, jazeker", zegt De Mol. "Ik kan me ook bijna niet voorstellen dat je niet met hem meeleeft. Je wordt al veroordeeld voordat een rechter dat kan doen."

Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Jeroen Rietbergen definitief niet vervolgd in zedenzaak The Voice: 'Niet meer zinvol'
Jeroen Rietbergen definitief niet vervolgd in zedenzaak The Voice: 'Niet meer zinvol'
Voice-kandidate Nienke reageert op seponeren zaak Jeroen Rietbergen
Voice-kandidate Nienke reageert op seponeren zaak Jeroen Rietbergen
Het gaat niet goed met Marco Borsato: 'Vanwege die druk van de strafzaak'
Het gaat niet goed met Marco Borsato: 'Vanwege die druk van de strafzaak'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.