Linda de Mol: 'Cancelcultuur onmenselijk en afschuwelijk'

Linda de Mol heeft een hekel aan de cancelcultuur. De presentatrice vreest dat we er "in deze tijd van sociale media" niet meer van afkomen, zegt ze zaterdag in De Telegraaf.

"Het is verschrikkelijk, die cancelcultuur. Onmenselijk. Bijna middeleeuws. Je zet iemand op een kar en dan trek je 'm door een dorp naar een plein waar iedereen mag roepen. Het is afschuwelijk", vindt ze. "Maar hoe je het kan stoppen? Ik denk weleens: er moet misschien iets heel ergs gebeuren."

Partner beschuldigd

De Mol kreeg zelf met cancelcultuur te maken toen haar partner Jeroen Rietbergen werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van The Voice of Holland. Hij erkende in een publieke verklaring dat hij zich schuldig had gemaakt aan seksueel wangedrag. Na een jarenlange procedure werd Rietbergen uiteindelijk niet vervolgd.

De Mol geeft aan dat ze meeleeft met Marco Borsato, wiens carrière al jaren stilligt omdat hij wordt verdacht van ontucht met een minderjarige. "Ik heb hem niet gesproken, maar wel af en toe een appje gestuurd. Dan krijg ik een hartje terug. Of ik met hem te doen heb? Absoluut, jazeker", zegt De Mol. "Ik kan me ook bijna niet voorstellen dat je niet met hem meeleeft. Je wordt al veroordeeld voordat een rechter dat kan doen."

Hart van Nederland/ANP