Kijkje achter de schermen: zo verslaat Evert ten Napel het skischansspringen bij SBS

Met een oliebol op de bank, kijkend naar het skischansspringen in het Duitse Garmisch-Partenkirchen, met de vertrouwde stem van Evert ten Napel in je oor: voor veel mensen was het jarenlang een vast ritueel op 1 januari. SBS-kijkers kunnen woensdagmiddag weer als vanouds genieten van deze nieuwjaarstraditie. Hierboven zie je hoe Evert het evenement verslaat.

Voor velen voelde het als een vroege nieuwjaarskater toen de NOS eind december aankondigde te stoppen met het uitzenden van het skischansspringen in Garmisch-Partenkirchen. "Hoewel het schansspringen een traditie is op nieuwjaarsdag, moeten we, net als bij andere sporten, keuzes maken in wat we uitzenden. Elke euro kan immers maar één keer worden uitgegeven," stelde de omroep.

Traditie gered

Kijkers haalden opgelucht adem toen bekend werd dat Talpa Network de uitzendrechten voor het evenement had overgenomen. Ook werd Ten Napel opnieuw gevraagd het evenement te verslaan. "Ik dacht eerst dat het om een grap ging," vertelt Ten Napel tijdens de uitzending.