Traditie gered: Skispringen Garmisch-Partenkirchen live te zien op SBS6

Goed nieuws voor iedereen die elk jaar op nieuwjaarsdag kijkt naar het skispringen in het Duitse Garmisch-Partenkirchen. SBS6 brengt het iconische evenement op 1 januari live op televisie, van 13.30 uur tot 16.30 uur. Dat heeft Talpa Network maandag bekend gemaakt. De zender houdt daarmee de onder veel Nederlanders geliefde traditie met nieuwjaarsdag in ere. Vorige week werd bekend dat de NOS stopt met het uitzenden van het evenement wegens bezuinigingen bij de publieke omroep.

We kijken niet alleen graag naar wintersport, we gaan ook graag richting de sneeuw. De vakanties zijn populairder dan ooit, zie je in bovenstaande video.

Het commentaar wordt verzorgd door Evert ten Napel, een icoon in de Nederlandse sportjournalistiek en een vertrouwde stem voor sportliefhebbers. Ten Napel verzorgde jarenlang het commentaar op het skispringen toen het nog bij de NOS te zien was.

Geen moment missen

In een persbericht van Talpa Network, waar ook Hart van Nederland onder valt, staat dat het evenement vanaf 13.30 uur te volgen is op SBS6. "Vanaf 13.30 uur zit de kijker goed bij SBS6 om geen moment te missen van de spectaculaire sprongen in Duitsland."

Voordat het skispringen begint is het laatste nieuws over de jaarwisseling te zien in een extra lange editie van Hart van Nederland. Op 1 januari is Hart van Nederland live te volgen van 07.00 uur tot 13.30 uur. Tijdens deze uitzendingen wordt regelmatig geschakeld naar een verslaggever in Garmisch-Partenkirchen. Zo kunnen fans al voor de officiële start in de stemming komen voor het evenement.