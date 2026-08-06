Zangeres en oud-Idols-jurylid Jerney Kaagman (79) overleden

Zangeres Jerney Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie donderdag bekendgemaakt. Kaagman overleed op 31 juli na een lang ziekbed. Van haar was al langer bekend dat zij leed aan de ziekte van Parkinson. Op haar eigen verzoek vond de uitvaart donderdagmiddag in besloten kring plaats.

Kaagman werd bekend als zangeres van Earth & Fire. De band brak in 1969 door en groeide uit tot een van de succesvolste Nederlandse popgroepen van die tijd. Met nummers als Memories en Weekend scoorde de groep grote hits. Ook albums als Song of the Marching Children en Reality Fills Fantasy werden een succes. Nadat Earth & Fire in 1983 uit elkaar ging, bracht Kaagman meerdere soloalbums uit. Tussen 2002 en 2008 was zij ook te zien als jurylid in de talentenjacht Idols.

Ook belangrijk achter de schermen

Na haar zangcarrière zette Kaagman zich jarenlang in voor de Nederlandse popmuziek. Ze vervulde verschillende functies, waaronder voorzitter van de BV Pop, manager bij Radio Noordzee Nationaal en directeur van Conamus, het latere Buma Cultuur. Vanuit die rollen kwam zij op voor de belangen en rechten van popmuzikanten.

Voor haar werk ontving Kaagman meerdere onderscheidingen, waaronder een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, de Lifetime Achievement Award van de Vereniging Nederlandse Poppodia en de Hans Kostermanprijs van Sena en NORMA.

3:42 Jerney Kaagman geëerd met Lifetime Achievement Award

Vanaf 2009 trok zij zich steeds meer terug uit de publiciteit. Drie jaar later maakte zij bekend dat zij de ziekte van Parkinson had. Daarna zette zij zich nog enige tijd in als ambassadeur voor de Parkinson Vereniging. Haar levenspartner Bert Ruiter, met wie zij sinds 1974 samen was, overleed in maart 2022.