Hélène Hendriks weer terug in Oranjezomer, maar wel staand: 'Anders pijn'

Hélène Hendriks keerde maandagavond na een afwezigheid van ruim twee maanden terug op televisie. De presentatrice is nog niet helemaal hersteld van haar rugoperatie, maar voelt zich fit genoeg om haar talkshow De Oranjezomer weer te presenteren. "Ik ga wel staan want anders heb ik te veel pijn", zegt ze tegen het ANP.

De 44-jarige Hendriks kampte met een beschadigde zenuw en moest daarvoor eind mei onder het mes. "Dat ging allemaal heel snel", kijkt ze terug. "Ik ben sowieso vanuit de topsport gewend dat je snel moet kunnen schakelen. Dat deed ik nu ook, ik had ook geen andere keuze", vertelt de oud-hockeyster. "Natuurlijk baal je, maar ook dan moet je gewoon schakelen."

De presentatrice werd tijdens haar herstel overladen met kaartjes vol beterschapswensen, bloemen en knuffels. "Ontzettend lief", vindt Hendriks. "Zeker 30 procent waren kaarten met een golden retriever erop", lacht de SBS6-ster, die zelf een golden retriever heeft. Toch voelde alle aandacht soms ook een beetje te veel. "Ik dacht: 'jeetje, iedereen heeft wel eens wat'. Maar ik vond het vooral heel erg lief. Een kaartje van een echtpaar van ver in de 80 bijvoorbeeld. Dan denk ik: dat jullie gewoon de moeite hebben genomen om dat te doen. Dat is toch ontroerend?"

Niet chic

Hendriks is dankbaar dat Johnny de Mol en Thomas van Groningen in haar afwezigheid het programma konden overnemen. Hoe ze het gedaan hebben, vindt de presentatrice niet zo belangrijk. "Ik ben ontzettend blij dat ze me zo geholpen hebben. Normaal ben ik niet om een mening verlegen, maar ik vind het niet chic om de mensen die me uit de brand hebben geholpen te recenseren."

De talkshowhost is vooral blij dat ze nu nog twee weken kan knallen met De Oranjezomer. "Ik was natuurlijk niet helemaal weg. Op de achtergrond ben ik wel betrokken geweest want er mankeerde niks aan mijn hoofd. Maar het is wel lekker dat je gewoon weer kan beginnen."

Staand

Dat doet Hendriks dus staand achter een tafel of desk. "Ik kan in principe wel zitten, alleen moet ik dat daarna echt bekopen. Dan doet het heel veel pijn. Dus kan ik beter gaan staan." Hoe dat er precies uit gaat zien, weet ze nog niet. "Ik heb weleens eerder een hoge tafel gehad, bij de Oranjezondag, met hoge barkrukken. Misschien doen we dat en valt het misschien niet eens op."

Verder blijft de show vooral De Oranjezomer zoals de kijker dat gewend is. "Het vertrouwde recept met de vertrouwde gezichten."

