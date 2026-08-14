Hans Beijer (78), bekend als B100 uit Bassie en Adriaan, overleden

Acteur Hans Beijer is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat staat in een overlijdensadvertentie die vrijdag is gepubliceerd in de Volkskrant. Beijer werd bij het grote publiek bekend als de slechterik B100 in de series en films van Bassie en Adriaan.

"We zullen Hans herinneren als een gezellige collega, een goed acteur maar vooral als een heel fijn mens", is te lezen op de officiële Facebookpagina van Bassie en Adriaan. "We wensen alle nabestaanden heel veel sterkte."

Hans Beijer speelde B100 in Bassie en Adriaan

Hans Beijer speelde in de jaren 90 meermaals de rol van de klungelige crimineel B100 in Bassie en Adriaan. Hij was een hulpje van de Baron, altijd gekleed in een lange grijze regenjas, en een grote pechvogel. Als er iets misging, zei hij steevast: "Ik heb ook altijd pech, ze moeten altijd mij hebben." Een andere bekende uitspraak was: "Hallo Baas, hier B één, nul, nul."

Naast B100 speelde Beijer talloze, meestal kleinere rollen in tv-series en films. Hij verscheen onder meer in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees & Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden.

In november overleed zijn Bassie en Adriaan-collega Paul van Gorcum, die de Baron speelde. Hij werd 91 jaar: