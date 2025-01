Hackers eisten geld van dochter (12) van tv-styliste Roos Reedijk

Hackers hebben het Instagramaccount van interieurstyliste Roos Reedijk gehackt. "Ze wilden geld", verduidelijkte Reedijk, bekend van het woonprogramma Kopen zonder Kijken, dinsdagavond in RTL Boulevard.

Hoe makkelijk het is voor hackers om Nederlanders te begluren op internet, zie je in bovenstaande video.

"Gelukkig ben ik niet persoonlijk bedreigd. Wanneer het echt vervelend werd, is dat ze achter het nummer van mijn dochter van twaalf zijn gekomen en geld gingen eisen", vertelde Reedijk. "Het is heel vervelend en het gebeurt helaas onwijs veel. Het is niet een persoonlijke hack geweest. Toen ze bij mijn familie kwamen, dacht ik: dit is echt wel scary."

Met behulp van een contactpersoon kon Reedijk in contact komen met het hoofdkantoor van Instagram in Londen. "Als bij wonder is sinds een paar uur mijn account terug", deelde Reedijk. "Het heeft een maand geduurd."

