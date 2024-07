Gaston Starreveld geeft fouten met belastingaangifte toe

Het Openbaar Ministerie heeft een zaak tegen een bekende televisiepersoonlijkheid over belastingfraude geseponeerd. Aan Het Financieele Dagblad bevestigt presentator Gaston Starreveld, bekend van het uitreiken van prijzen van de Nationale Postcode Loterij, dat hij met de Belastingdienst een overeenkomst heeft gesloten.

In 2018 kwam de presentator in beeld als verdachte in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingadviseur Frank B., die bekendstaat als 'fiscalist van de sterren'. Volgens het OM deed de presentator van 2009 tot 2017 geen aangifte voor de inkomstenbelasting in Nederland, omdat hij meende niet in Nederland woonachtig te zijn. Over 2018 stelde hij dat hij slechts een maand in Nederland woonde en belastingplichtig was.

Openheid van zaken

De Belastingdienst en het OM stellen dat de presentator wel belastingplichtig is gebleven, omdat hij zijn werk in Nederland verrichtte, zijn sociale leven hier had en een woning tot zijn beschikking had. Hij gaf tijdens het onderzoek openheid van zaken en is met de Belastingdienst overeengekomen om alsnog, vanaf 2014 de inkomstenbelasting te betalen. Daarnaast betaalt hij een boete van 50 procent over het bedrag van de verschuldigde inkomstenbelasting over het jaar 2018.

Het OM heeft daarop besloten de zaak niet aan de rechter voor te leggen. Het OM is van mening dat de zaak hiermee "op passende wijze" is afgedaan. "De presentator realiseert zich dat hij zich - achteraf bezien - kritischer had moeten opstellen en zorgvuldiger had moeten samenwerken met zijn belastingadviseur."

Belaste Nederlanders

Vorig jaar sloot het dj-duo W&W, bestaande uit Willem van Hanegem junior en Ward van der Harst, een overeenkomst met de Belastingdienst. In 2022 seponeerde het Openbaar Ministerie het strafrechtelijk onderzoek tegen Nick van de Wall, beter bekend als dj Afrojack, wegens gebrek aan bewijs.