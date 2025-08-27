Floortje Dessing terug aan het werk na ziekte

Floortje Dessing is na een ziekteperiode weer terug aan het werk. De presentatrice kon lange tijd niet werken vanwege een zware vorm van endometriose. Dat laat Dessing woensdag weten via Instagram. Endometriose is een aandoening waarbij het baarmoederslijmvlies dat alleen aan de binnenkant van de baarmoeder hoort te zitten, zich gaat nestelen buiten de baarmoeder.

"Precies anderhalf jaar heb ik geduld moeten hebben, maanden op de bank moeten liggen en ontelbare slapeloze nachten in ziekenhuisbedden en thuis moeten meemaken, omdat ik niet wist of het allemaal goed zou komen, maar het is gelukt: m'n eerste aflevering 'Einde wereld' staat erop!", schrijft ze bij haar bericht. "Ik kus de grond onder m'n voeten. Oneindig veel dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt."

Dessing bedankt tot slot haar familie voor de steun, trouwe werkgever en collega's bij BNNVARA. Ze hoopt dat het nieuwe programma, waarvan de opnames plaatsvonden in Canada, dit voorjaar te zien is op NPO 1.

Ziekte

De 54-jarige presentatrice is in november vorig jaar geopereerd. Tijdens de operatie werd haar halve lever weggehaald. De ziekte werd op 42-jarige leeftijd voor het eerst bij haar ontdekt.

ANP