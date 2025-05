Ziekte sloopt Floortje Dessing van binnenuit, deel lever verwijderd

Floortje Dessing dacht jarenlang dat ze ‘gewoon moe’ was. Maar achter haar vermoeidheid bleek iets veel ernstigers te schuilen: een zeldzame vorm van endometriose, die haar lichaam van binnenuit aantastte. Na meerdere ziekenhuisopnames volgde een zware operatie waarbij onder meer de helft van haar lever werd verwijderd.

Aan LINDA. vertelt de 54-jarige tv-maker openhartig hoe ze het afgelopen jaar doorkwam. In mei 2024 verloor ze haar vader (zie video), een paar maanden later werd ze zelf ernstig ziek. Na een scan kwam het verwoestende nieuws: er zat iets bij haar lever wat "er zo snel mogelijk uit moest". De angst voor kanker was groot.

Uiteindelijk bleek het geen tumor, maar endometrioseweefsel. Het is een diagnose die Dessing eerder al had gekregen, maar waarvan niemand dacht dat het zich tot aan haar lever kon uitbreiden. De operatie duurde acht uur en liet diepe sporen na. "Ik heb een piratensnee over mijn hele buik. Slapen en lopen gaat nog steeds moeizaam", vertelt ze.

Jarenlang werd de ziekte bij haar niet herkend. Pas op haar 42e werd voor het eerst endometriose vastgesteld, toen een urineleider volledig was dichtgegroeid. De afgelopen jaren gebruikte Dessing hormoonpleisters om overgangsklachten te verlichten, maar die hormonen zouden mogelijk ook de heftige uitbraak van haar ziekte hebben aangewakkerd. "Laat je goed informeren", waarschuwt ze. "Ik wil vrouwen vooral meegeven: luister naar je lijf."