Emile Ratelband krijgt boete en voorwaardelijke celstraf voor belediging Yeşilgöz

BN'ers

Vandaag, 16:29

Link gekopieerd

Emile Ratelband is donderdag door de politierechter veroordeeld tot een geldboete van 1500 euro en een week voorwaardelijke celstraf voor het beledigen van VVD-leider Dilan Yeşilgöz-Zegerius. De positiviteitsgoeroe beweerde in oktober 2024 tijdens een uitzending van Forum Inside, de onlinetalkshow van Forum voor Democratie, dat de broer van de echtgenoot van Yeşilgöz "de grootste crimineel van de wereld" is, en "de rest van zijn leven" in de gevangenis zou zitten. Yeşilgöz deed daarop aangifte van belediging.

Ratelband verwees naar een naamgenoot die in 2015 zestien jaar cel kreeg voor onder andere fraude en zijn rol bij een gewelddadige overval. Uit politieonderzoek bleek echter dat deze crimineel niet de zwager van Yeşilgöz is. Sterker nog, haar man heeft helemaal geen broer, meldt de VVD.

De officier van justitie sprak van een valse belediging. De politierechter in Den Haag noemde de uitlatingen "onnodig grievend" en nam de eis volledig over. De VVD-leider is blij met de uitspraak. "Je kunt in ons land dus niet straffeloos beledigen en onzin verkondigen", laat ze weten.

Ratelband zou in Thailand wonen en was niet aanwezig bij de rechtszaak.

Door ANP

