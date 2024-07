Emile Ratelband krijgt van rechter 1000 euro boete voor opruiing

Emile Ratelband is door de rechter in Den Haag veroordeeld tot een geldboete van duizend euro voor opruiing. De 75-jarige Ratelband plaatste in 2022 op Twitter een bericht waarin hij indirect aanzette tot het bezetten van het parlement en het doden van politici. De officier van justitie eiste eerder een taakstraf van honderd uur.

Ratelband schreef in december 2022 in een bericht dat hij hoopte dat iemand de moed had om het Nederlandse parlement te bezetten en alle politici, onder wie Jesse Klaver, voor het gerecht te dagen. Dit omdat zij Nederland zouden hebben verkwanseld. Hij stelde in dat geval "voor de doodstraf" te zijn. De rechtbank duidde dit bericht aan als opruiend omdat het anderen zou kunnen aanzetten tot het plegen van een strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag, staat in de dinsdag gepubliceerde uitspraak.

Tijdens de zitting verklaarde Ratelband dat hij het bericht in een impulsieve bui plaatste en daarmee zijn ongenoegen over politici wilde uiten. Ratelband benadrukte geen voorstander te zijn van het gebruiken van geweld tegen politici of het bezetten van het parlement. Daarmee nam hij afstand van het door hem geschreven bericht, aldus de rechtbank. Ook heeft Ratelband inmiddels zijn X-account verwijderd. Hij zei daarmee te willen voorkomen dat hij opnieuw in een impulsieve bui een dergelijk bericht zou plaatsen.

ANP