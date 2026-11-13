Doe Maar-drummer Jan Pijnenburg (70) onverwacht overleden

Jan Pijnenburg, jarenlang drummer van de populaire Nederlandse band Doe Maar, is donderdag op 70-jarige leeftijd overleden. Hij overleed onverwacht in zijn woning in Spanje, meldt het Dagblad van het Noorden.

Pijnenburg ging donderdag na een ochtend boodschappen doen thuis op de bank liggen voor een middagdutje, schrijft de krant. Hij werd niet meer wakker.

De drummer werd in 1982 onderdeel van Doe Maar, maar raakte kort na zijn eerste optreden betrokken bij een ernstig auto-ongeluk. Na maanden revalideren keerde hij in 1983 definitief terug achter het drumstel. Hij bleef tot het afscheidsconcert in 1984 bij de band en speelde later ook mee tijdens reünieconcerten.

Pijnenburg woonde sinds het begin van deze eeuw met zijn vrouw in het Spaanse Andalusië.

Vier jaar geleden overleed medebandlid Henny Vrienten: