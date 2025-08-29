Vader (82) van Carlo en Ron Boszhard overleden

Carlo Boszhard heeft via Instagram bekendgemaakt dat zijn vader, Henk Boszhard, op 82-jarige leeftijd is overleden. Volgens de presentator was de laatste periode zwaar voor hem, maar bleef zijn wil om bij zijn gezin te zijn groot. "Hij was en is de stille kracht in ons gezin", schrijft Carlo.

De presentator kijkt met dankbaarheid terug op hun gesprekken en dat zijn vader hem nog heeft kunnen zien in zijn rol als Harold Zidler in Moulin Rouge. "Ik ben zo dankbaar dat je dat nog hebt meegemaakt", aldus Boszhard op Instagram.

Voorstelling eerder stoppen

Het overlijden van zijn vader was ook de reden dat hij donderdagavond halverwege de voorstelling moest stoppen. "De komende dagen speel ik wat minder om bij mijn familie te zijn. Op het toneel staan geeft mij juist kracht en steun in deze moeilijke en verdrietige tijd."

Ook zijn broer Ron Boszhard deelde een emotioneel bericht op Instagram. Hij vertelt hoe hun vader de afgelopen twee jaar hard heeft geknokt om zo lang mogelijk bij zijn gezin te blijven. "We zijn trots op hem. Nu moeten we afscheid nemen, en dat doet ontzettend pijn. We zullen hem vreselijk missen. Maar in alles wat ik doe, en elke keer dat ik in de spiegel kijk, zie ik een deel van hem terug."

